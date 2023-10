V Bratislave došlo k viacerým nehodám, nefungujú semafory

Nehoda je hlásená na Bajkalskej ulici smerom k Trom Vežiam. Blokovaný je jeden pruh a treba rátať aj so zdržaním. Pre nehodu sa premávka spomaľuje aj na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi.

Na kolízne situácie pre nefungujúce semafory majú dať vodiči pozor na križovatke ulíc Rožňavská a Slovinská.

Vodiči si postoja 15 minút na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Lozorna a do desiatich minút na diaľnici D1 v smere Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka. Rovnako si do desiatich minút počkajú na Račianskej ulici v smere do centra hlavného mesta.

Kolóny sú hlásené aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, vodiči tam majú počítať so zdržaním do 15 minút a v smere Malinovo - Most pri Bratislave si počkajú do desiatich minút.