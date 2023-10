Analytik: Nová poľská vláda bude vo V4 viac spolupracovať s ČR než Slovenskom

Sústreďovať sa však bude najmä na zapojenie sa do jadra Európskej únie (EÚ) a spoluprácu s väčšími partnermi zo západnej Európy. Pre TASR to uviedol analytik českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Michal Lebduška.

Podľa neho výsledky volieb v Poľsku znamenajú koniec vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá v krajine úradovala osem rokov. Vládu pravdepodobne zostavia súčasné opozičné strany Občianska koalícia (KO), Tretia cesta (TD) a Nová ľavica.

„Vzťahy v rámci V4 sa môžu s novou vládou zmeniť, Poľsko sa určite začne viac vymedzovať voči Maďarsku. Aj vzhľadom na výsledky volieb na Slovensku sa dá očakávať väčšia spolupráca s Českom než so Slovenskom a Maďarskom,“ uviedol analytik. Dodal však, že v rámci skupiny sú rôzne témy, ktoré majú krajiny spoločné. Pokračovať bude podľa neho aj spolupráca v rámci infraštruktúrnych projektov.

Analytik však predpokladá, že nová vláda sa bude sústreďovať skôr na spoluprácu s väčšími európskymi partnermi. „Tieto strany deklarujú, že chcú urovnať spory s EÚ, a chcú, aby sa Poľsko viac zapojilo do jej jadra,“ uviedol Lebduška. Určite sa však podľa neho nezmení dôraz na podporu Ukrajiny.

Nová vláda by mala pravdepodobne byť hodnotovo liberálnejšia. Lebduška však upozornil na to, že strany KO a TD nie sú liberálne. „Nie sú tak silne konzervatívne ako PiS, ale v jadre stále sú (konzervatívne), takže je otázne, aké veľké zmeny to prinesie,“ uviedol.

Čo sa týka vnútornej politiky Poľska, strany podľa analytika deklarovali, že chcú zaviesť zmeny v súdnictve a očistiť štátne firmy od ľudí, ktorých tam PiS dosadila. Zmeny deklarovali aj v niektorých médiách, ktoré PiS podľa analytika de facto ovládla. Otázne však podľa Lebdušku je, ako sa k týmto zmenám postaví poľský prezident Andrzej Duda, ktorý má v Poľsku silné právo veta. Analytik predpokladá, že niektoré zmeny prezident určite nenechá prejsť. Určite sa však podľa neho zmení rétorika vlády, ktorá nebude taká ostrá, a vymiznú niektoré protizápadné tendencie.

Analytik zároveň nepredpokladá výrazné zmeny v socioekonomických otázkach. „Donald Tusk už pred voľbami deklaroval, že voliči PiS sa nemusia báť, pretože oni rozhodne nebudú rušiť 13. či 14. dôchodky, prídavky na deti a podobné opatrenia,“ dodal Lebduška.