Expert na etiketu: Ako správne jesť pizzu? Pozor na posledný kúsok!

Prieskum výrobcu mrazených pízz Chicago Town Pizza na vzorke 2000 respondentov ukazuje, že až dve tretiny z nich si pri jedení pizze s priateľmi alebo rodinou prisvojujú posledný kúsok bez toho, aby sa opýtali, či to neprekáža ostatným.

Prieskum ďalej ukázal, že 58 percent z opýtaných by takéto správanie odpustilo svojmu partnerovi alebo svojej partnerke, no k priateľom by bolo rovnako zhovievavých len 13 percent z účastníkov. Až 34 percent ľudí sa dokonca priznáva k tomu, že o pizzu by sa s takýmto človekom nabudúce nepodelili.

Na výsledky prieskumu reagoval expert na etiketu známy z britských televíznych obrazoviek William Hanson, ktorý označil boj o posledný kúsok pizze za „vulgárny“.

„Briti často zo slušnosti ponúkajú posledný kúsok, no v skutočnosti by si ho najradšej nechali sami pre seba,“ tvrdí Hanson. „Slušné správanie sa zameriava na ostatných, a delenie sa s posledným kúskom skvele zdôrazňuje rešpekt voči nim.“

Podľa Hansona slušnosť káže podeliť sa o posledný kúsok jedla aj napriek túžbe nechať si ho pre seba, hoci pripúšťa, že ostatní ho môžu odmietnuť, a tak si ho napokon predsa užijeme my sami.

Niektorí kradnú len prísady

Foto: Koltsov/Shutterstock.com

Výrobca Chicago Town Pizza ďalej zistil, že 53 percent respondentov si z cudzích kúskov pizze prisvojuje len niektoré prísady. Medzi najobľúbenejšie patrí saláma, kuracie mäso a huby, na opačnom konci rebríčka sa zas ocitá kukurica a čili papričky.

Ak sa pri jedení pizze zíde celá rodina, matky sú tie, ktoré najčastejšie nezjedia viac ako svoju porciu. O tom, že pizzu možno považovať za spoločenské jedlo, svedčí aj 73 percent opýtaných, ktorí ju najradšej konzumujú v spoločnosti.