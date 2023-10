Objednali ste si zájazd do Izraela? Za takýchto podmienok máte nárok na poistné

Pokiaľ si klienti Union poisťovne objednali zájazd v Izraeli v čase, keď už bolo zvýšené nebezpečenstvo v krajine známe, nemajú právo na poistné plnenie z cestovného poistenia. Taktiež klienti poisťovne Uniqa v prípade, ak cestu uhradili až po 8. októbri tohto roku. Upozornili na to v pondelok poisťovne.

„Union poisťovňa v súlade so stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča klientom a klientkam, aby venovali zvýšenú pozornosť oficiálnym informáciám týkajúcim sa ciest do Izraela,“ dodala poisťovňa s tým, že pre krajinu je aktuálne vydané cestovné odporúčanie tretieho stupňa, teda odporúčanie necestovať.

Poistné plnenie Uniqa bude obmedzené podľa výšky skutočne vzniknutej škody. To znamená, že budú zohľadnené len náklady, ktoré už neboli kompenzované iným subjektom, a to po odpočítaní prípadnej spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve. Toto opatrenie platí pre organizované zájazdy s cestovnou kanceláriou, ako aj pre individuálne výlety s plánovaným odchodom do konca októbra tohto roka.

„Naše opatrenia sme prijali na podporu našich klientov v súčasnej ťažkej situácii v záujme ich bezpečnosti. Chápeme, že vzhľadom na udalosti v Izraeli tam mnohí z nich teraz nechcú cestovať. Pozorne sledujeme vývoj v tejto oblasti a informácie z ministerstva zahraničných vecí. Podľa toho sa budú riadiť aj naše ďalšie kroky,“ dodal generálny riaditeľ poisťovne Rastislav Havran.

MZVEZ SR upozornilo slovenských občanov na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela, ktorá vznikla v dôsledku útokov militantov hnutia Hamas z Gazy na Izrael zo 7. októbra. V tejto súvislosti rezort odporúča slovenským občanom necestovať do Izraela.