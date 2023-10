Michal Wiezik nenastúpi do NR SR, ostáva europoslancom

Deklaruje, že pokračovaním v europarlamente môže pre pre ochranu prírody a životného prostredia robiť maximum.

„Do národných volieb som vstupoval s cieľom pracovať na progresívnej a konštruktívnej enviropolitike a dôslednej implementácii započatých reforiem v oblasti životného prostredia. V prípade vzniku vlády ochotnej takúto politiku presadzovať by to pre mňa znamenalo vzdať sa mandátu európskeho poslanca, ktorý vykonávam s plným nasadením od roku 2019,“ uviedol v stanovisku PS Wiezik s tým, že situácia sa vyvinula inak.

Slovensko podľa Wiezika potrebuje aj silnú európsku pozíciu tak ako v roku 2007 pri blokáde Tichej doliny či v roku 2019 pri ochrane hlucháňa. Europoslanec sa obáva toho, kto nastúpi ako šéf rezortu životného prostredia. „Hrozí jeho rozvrat a zánik. Budeme oponovať otvorenému útoku na chránené územia, chránené druhy či klimatické ciele. Mám plnohodnotný europoslanecký mandát, vybudovanú pozíciu v ENVI výbore a dobré kontakty s Európskou komisiou,“ doplnil.

Okrem Wiezika by mali všetci zvolení poslanci za PS nastúpiť do Národnej rady SR. Avizoval to ešte minulý týždeň predseda PS Michal Šimečka. Progresívne Slovensko skončilo v parlamentných voľbách na druhom mieste, získalo 32 kresiel v NR SR.