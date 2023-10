Americká herečka Suzanne Somersová podľahla rakovine

Prostredníctvom herečkinej dlhoročnej hovorkyne R. Couri Hayovej to oznámila jej rodina.

Somersová mala rakovinu prsníka, ktorú jej prvýkrát diagnostikovali v roku 2001. Absolvovala lumpektómiu a ožarovanie, ale odmietla podstúpiť chemoterapiu. Tento rok v júli na Instagrame oznámila, že choroba sa jej vrátila. Herečka trpela aj rakovinou kože.

Boj s rakovinou motivoval Somersovú k napísaniu knihy Knockout o alternatívnej liečbe tejto choroby, za čo ju kritizovala American Cancer Society.

Somersová účinkovala od 70. rokov v mnohých televíznych filmoch a seriáloch. Najviac ju preslávili seriály Three‘s Company (1977 – 1981) a Krok za krokom (1991 – 1998). V lete 2005 sa neúspešne pokúsila preraziť na Broadwayi s predstavením The Blonde in the Thunderbird.

Somersová bola dvakrát vydatá. V roku 1965 sa vydala za Brucea Somersa, s ktorým mala syna Brucea Jr. Toto manželstvo sa skončilo v roku 1968. V roku 1977 si vzala moderátora Alana Hamela, s ktorým žila až do svojej smrti.