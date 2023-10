Ježka sa netreba snažiť domestikovať, je to divoké zviera

„Ježkovia sú malé užitočné cicavce, ktoré potrebujú byť dobre pripravené na zimu, pretože počas nej hibernujú. Hibernácia je stav, v ktorom ježkovia znížia svoju telesnú teplotu, srdečnú frekvenciu a metabolizmus, aby šetrili energiu, keď vonku nie je dosť potravy,“

Ježe hibernujú od novembra či decembra do marca alebo apríla. Počas hibernácie ich telesná teplota klesne z 35 stupňov na desať stupňov alebo menej. Za celé obdobie zimného spánku stratia 20 až 40 percent svojej telesnej hmotnosti, opisujú environmentalisti. Pre ich prežitie je podľa Zelenej linky dôležité, aby pred uložením na zimný spánok vážili minimálne 600 gramov. „To, či má ježko tú správnu hmotnosť, môžeme odhadnúť jedným pohľadom. Ak po skrútení do klbka má veľkosť grapefruitu, je všetko v poriadku, pokiaľ však pripomína hrušku, je v ohrození,“ vysvetlili.

Environmentalisti priblížili, že ježkom možno pomôcť pripraviť sa na zimu. Treba im poskytnúť kvalitnú potravu, aby mali dostatok tuku na prežitie zimy. Najlepšie sú mäsové konzervy či taštičky pre mačky alebo suché granuly pre mačky. Zelená linka upozorňuje, že ježkom sa nikdy nedáva mlieko. „Jeho požitie im môže spôsobiť vážne zdravotné problémy či dokonca až smrť,“ podotkli. Mali by mať prístup aj k čistej čerstvej vode.

Ježkovia potrebujú tiež vhodný úkryt na prezimovanie. To môže byť kopa orezaných vetvičiek, kopa lístia či sena. „Ak máte vo svojej záhrade ježka, počas hibernácie ho neobťažujte. Uistite sa, že má bezpečné prostredie na nerušený spánok. Znížte riziko nehôd, napríklad pokrytím studní alebo výkopov, ktoré by mohli ježka ohroziť,“ skonštatovala linka. Dodala, že ak ľudia nájdu vonku cez deň vonku chudého, malého, prípadne zraneného ježka, mali by kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR.

Jež patrí medzi zákonom chránené živočíchy a je zakázané ho držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať či predávať.