Opatrenia na rieke Slaná si najbližšie roky vyžiadajú vyše 4,48 mil. eur

Celkové výdavky od vyhlásenia mimoriadnej situácie na rieke do konca tohto roka predstavujú vyše 1,76 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na náhradu výdavkov, ktorý Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Envirorezort navrhuje v ďalšom období pokračovať v monitorovaní potenciálneho znečistenia Slanej a priľahlej oblasti vplyvom vytekajúcej znečistenej banskej vody. Monitorovaný bude naďalej zdroj znečistenia, povrchová voda, riečne sedimenty a podzemná voda.

„Výsledky monitorovania budú naďalej poskytovať potrebné informácie o aktuálnom stave znečistenia životného prostredia a umožnia prijímanie efektívnych krízových rozhodnutí a hodnotenie efektu realizácie plánovaných prác a opatrení umožňujúcich zrušiť mimoriadnu situáciu,“ priblížilo MŽP. Monitorovanie budú vykonávať jeho rezortné organizácie.

Výskumný ústav vodného hospodárstva plánuje podľa materiálu v roku 2024 vypracovať stratégiu revitalizácie rieky. Rezort ďalej plánuje vykonať aj geologické prieskumné práce v oblasti bane Nižná Slaná. Ich účelom bude posúdenie zníženia množstva vytekajúcich znečistených banských vôd z hlbších obzorov bane, ako aj monitorovanie aktuálneho stavu banského systému, uviedlo MŽP.

V ďalšom období navrhuje zrealizovať odsávanie kontaminovaných sedimentov zo Slanej v predpokladanom objeme 3300 metrov kubických z oblastí Čoltovo a Betliar. „Z odsatých sedimentov budú odseparované a zahustené kontaminované kaly a voda, ktorú bude potrebné čistiť na takú úroveň, aby splnila limity pre vypúšťanie do toku Slaná,“ opísalo ministerstvo. Realizáciou bude poverený Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Medzi ďalšie opatrenia budú podľa MŽP patriť práce v banských priestoroch a na mieste výtoku kontaminovaných banských vôd. V rokoch 2024 až 2026 plánuje štátny podnik Rudné bane realizovať povrchovú technologickú časť s čistiarňou banských vôd. Tá bude slúžiť na dlhodobé čistenie voľne vytekajúcej banskej vody odstránením železa, arzénu, nikla a ďalších toxických prvkov. „Nevyhnutnou požiadavkou je aj zníženie koncentrácie síranov a celkovej kyslosti banských vôd neutralizačnými látkami,“ tvrdí rezort.

„Prijatím navrhovaných opatrení sa vytvoria podmienky pre komplexné ustálenie závažnej situácie na vodnom toku Slaná, spôsobená vytekajúcimi kontaminovanými banskými vodami a následné zamedzenie, respektíve zabránenie ďalšieho postupu týchto banských vôd,“ skonštatovalo MŽP.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Výsledky prvotných rozborov vody v rieke preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Vlani zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.