AI programátorov nenahradí, budú však musieť zmeniť svoj súbor zručností

Práca programátorov bude aj naďalej potrebná, avšak so vzostupom AI budú musieť zmeniť svoj súbor zručností a zamerať sa na obšírnejšie úlohy, na čo upozornila vývojárska spoločnosť Panaxeo.

„Napríklad aj my už veľké časti kreatívy, ktorú by robili predtým copywriteri alebo dizajnéri, netvoríme ručne. Ľudia nikam nezmizli, ale namiesto toho, aby hodiny kreslili a písali, vymýšľajú, ako naformulovať umelej inteligencií požiadavky na výstupy, preberajú medzi desiatkami alternatív, ktoré AI vygenerovala a kombinujú tieto výstupy. A to sme iba na úplnom začiatku AI revolúcie,“ dodal zakladateľ spoločnosti Adam Okruhlica.

Programátori preto podľa vývojárov budú musieť svoju pozornosť upriamiť na vyššie činnosti, ktoré si zvyčajne osvojujú až po niekoľkých rokoch praxe. Ide napríklad o architektúru, orchestráciu či analýzu. Jednou z nevyhnutných nových zručností bude prompt engineering alebo efektívne formulovanie požiadaviek na AI v ľudskej reči, ako aj schopnosť obsluhovať AI toolchain.

Začlenenie AI systému do procesu programovania prináša podľa spoločnosti vyššiu efektívnosť, produktivitu a prípadné zlepšenie kvality výsledného softvéru. Programátori sú tak zbavení rutinných úloh, ktoré za nich dokáže zvládnuť umelá inteligencia.

Z pohľadu projektového manažmentu môže vývoj AI priniesť nové príležitosti, nakoľko predstavuje zjednodušenie práce a viac efektívne strávený čas. „To nás všetkých môže priviesť na omnoho vyššiu úroveň vývoja produktov a posúvať hranice pokroku,“ doplnil spoluzakladateľ spoločnosti Igor Liška.