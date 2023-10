Guterres sa snaží zabrániť humanitárnej katastrofe v Gaze

Vyplýva to z piatkového vyhlásenia jeho hovorcu Stéphana Dujarrica, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

„Ľudia by nemali byť nútení sťahovať sa,“ doplnil Dujarric.

OSN sa ostro postavila proti návrhu izraelských ozbrojených síl na masovú evakuáciu severnej časti Gazy. Takýto krok by postihol asi 1,1 milióna Palestínčanov a mal by na nich devastujúce účinky. Izrael by mohol spustiť pozemnú ofenzívu ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas na izraelských civilistov z minulého víkendu.

Guterres je podľa svojho hovorcu v neustálom kontakte s predstaviteľmi ďalších krajín vrátane USA a Egypta a snaží sa o obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do oblasti.

Dujarric uviedol, že dodávky sú prerušené niekoľko dní a zásoby OSN sú už takmer na nule. Doplnil, že asi 50.000 tehotných žien urgentne potrebuje pomoc. Žiadal tiež, aby sa terčom útokov nestali objekty OSN, kde vyhľadali útočisko tisíce ľudí.

OSN vyzýva na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov zavlečených do Gazy Hamasom a žiada všetky zúčastnené strany, aby túto tragédiu ukončili.