Budova NBS sa zafarbí do ružova

„Rozsvietenie bude pripomienkou nutnosti samovyšetrení a preventívnych kontrol u lekára, zároveň je aj prejavom solidarity so ženami, ktoré týmto ochorením trpia,“ informovalo komunikačné oddelenie NBS.

Budova bude rozsvietená v nedeľu 15. októbra od 18.30 h do polnoci. Okrem budovy NBS sa zafarbí do ružova aj Prezidentský palác, Primaciálny palác a Most SNP.

Kampaň Ružový október na Slovensku zastrešuje pacientska organizácia Nie rakovine, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov, šíri osvetu a spolupracuje so špičkovými odborníkmi.