Analytik: Rizikom pre Európu je, že väčšinu LNG nakupuje na trhu za spotové ceny

Na konferencii Energofórum, organizovanej spoločnosťou Sféra, na toto riziko okrem iných v piatok upozornil analytik konzultačnej spoločnosti JPX Ján Pišta.

„Veľký problém, ktorý má Európa, je, že je závislá od spotového LNG. Európa 'na spote' nakupovala 75 % všetkého svojho LNG, kým Ázia len 25 %, zvyšných 75 % má Ázia zazmluvnených na dlhodobých kontraktoch. Dlhodobých znamená 15-, 20-, 25-, aj 30-ročných,“ spresnil.

Pre Európu je tento fakt podľa Pištu problémom. „Pretože, ak sa rozpráva o uhlíkovej neutralite, ktorý obchodník pôjde do rizika a kúpi nejaký 30-ročný kontrakt na LNG od Kataru alebo od iných veľkých dodávateľov? To napríklad znamená, že v roku 2053 bude možno v Európe zakázané spaľovať akýkoľvek plyn. A čo on s ním potom bude robiť?“ povedal.

Tento stav je podľa jeho slov dôsledok klimatickej politiky, ktorá spôsobuje, že Európa „ide ďalej“ na spotovom LNG. „Tam je však mimoriadne citlivá, keďže Ázia má oveľa väčší objem na stabilných, dlhodobých cenách a bude potrebovať dokúpiť len pár stoviek miliónov kubických metrov (m3), nemá problém cenu preplatiť. Lenže Európe toto zdražuje 75 % dodávok. Tým, že spotové ceny sú oveľa volatilnejšie ako dlhodobé zmluvy, Európa sa tak vystavuje na plyne a cez plyn aj na elektrine vysokým výkyvom cien,“ zdôraznil analytik.

Cenu LNG ovplyvňuje podľa analytika aj nedostatok skvapalňovacích kapacít pre LNG v Európe. „Do roku 2026 by malo pribudnúť asi 120 miliárd m3 kapacity v nových LNG termináloch. Do roku 2026 je však plánovaný nárast produkcie v skvapalňovacích závodoch len o 50 miliárd m3 LNG. Toto je riziko, ktoré bude tiež držať cenu LNG vyššie,“ podčiarkol Pišta.

Poznamenal, že veľmi silným konkurentom na svetovom trhu s LNG je Čína. „Vidno, že ich dlhodobé kontrakty rastú obrovským tempom. Dlhodobé kontrakty z EÚ, napríklad Nemecka, sú, naopak, úplne 'na dne'. To znamená, že naďalej budeme vystavení spotovej volatilite,“ dodal Pišta.