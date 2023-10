Fico ako premiér bude na rokovaniach EÚ sedieť v kúte, zhodli sa poslanci

V diskusnej relácii Na hrane na televízii JOJ sa na tom zhodli novozvolení opoziční poslanci Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a Michal Šipoš (OĽANO).

„Budeme trpení v rámci EÚ. Fico sa bude snažiť pred svojím voličom na Slovensku hrať obrovského frajera a napínať svaly, ale príde do Bruselu a bude tam niekde v kúte stáť a pozerať, čo sa deje,“ povedal Šipoš.

Valášek tvrdí, že čas ukáže, či Slovensko vybočí zo svojej zahranično-politickej orientácie. Poukázal pri tom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý „si urobil z Bruselu fackovacieho panáka a otočil členstvo Maďarska naruby“. Ak sa Slovensko dostane do situácie, že bude v EÚ v izolácii a nebude mať rešpekt, tak nebude vedieť meniť veci vo svoj prospech, skonštatoval Valášek.

Poslanci sa v relácii dotkli aj výročia útoku na LGBTI komunitu na Zámockej ulici v Bratislave. Šipoš znova tento čin odsúdil. Žiadny zákon, ktorý sa prijme, však podľa neho nevyrieši nevraživosť voči menšine. Zároveň si myslí, že práva pre LGBTI ľudí sú na Slovensku dostatočné. Šipoša mrzí pokrytectvo poslancov v parlamente, ktorí sú z tejto komunity, skrývajú sa a tvária sa, že sa ich to netýka. „Majú obrovský vplyv a mali by sa férovo za to postaviť a nehádzať to na konzervatívnych politikov,“ podotkol.

Valášek má na túto vec opačný názor. Za rok od vraždy dostala komunita presný opak toho, čo žiadala a situácia sa ešte posunula k horšiemu. Tvrdí, že sa v parlamente budú snažiť o udelenie takých práv, aké si títo ľudia zaslúžia. Na mnohé majú podľa Valáška nárok. „Nerozumiem cynizmu politikov, ktorí si pre naháňanie percent spravili z menšiny fackovacieho panáka a boli ochotní uprieť im ich základné práva len preto, aby uspeli vo voľbách,“ skonštatoval.