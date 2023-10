Táto nechutnosť sa skrýva aj vo vašich uterákoch. Ako sa jej zbaviť?

Osušky a uteráky denne prichádzajú do kontaktu s našou pokožkou, pričom pri nedostatočnej starostlivosti sa môžu stať rodiskom baktérií a choroboplodných zárodkov. Aj preto sa odporúča venovať im pravidelnú a dôslednú starostlivosť.

Baktérie a parazity však nie sú jediní škodcovia, ktorí hľadajú útočisko v uterákoch. Neraz sa z nich stáva domov aj pre posteľné ploštice, ktoré sú známe predovšetkým výskytom v spálni a matracoch či posteľnej bielizni.

Odborníci na dezinsekciu z britskej spoločnosti Eco Pest Supply upozorňujú, že posteľné ploštice sú natoľko drobné, že sa dokážu ukryť prakticky v každom kúsku látky. Výnimkou nie sú ani uteráky.

„Keďže posteľné ploštice sú veľmi ploché a malé, dokážu sa ukryť na rôznych miestach. Boli by ste prekvapení, koľko ľudí si ich nosí domov z dovolenky na oblečení,“ tvrdia odborníci.

Priemernej ploštici trvá len niekoľko minút, kým sa zasýti. Vzápätí hneď hľadá skrýšu, najčastejšie v matracoch, posteľných plachtách a uterákoch.

„Ak sa chcete celkom zbaviť posteľných ploštíc, musíte byť obozretní a nenechať im ani kúsok priestoru na únik,“ radia experti, ktorí zároveň zverejňujú niekoľko krokov na elimináciu škodcov:

1. Oddeľte napadnutú bielizeň

V čase zamorenia neprinášajte žiadne nové predmety do kúpeľne. Namiesto toho si zadovážte veľké plastové vrecia, do ktorých vložte zamorené kusy látky, a pevne uzavreté ich preneste priamo do práčky.

2. Operte a usušte napadnutú bielizeň

Pri praní sa treba zbaviť živých ploštíc aj nakladených vajíčok. Voľte preto čo najvyššiu teplotu prania a odporúča sa tiež použiť špeciálny prací prípravok na odstránenie ploštíc.

Praním sa ešte proces nekončí. Vyberte bielizeň z práčky a vložte ju rovno do sušičky, kde opäť zvoľte cyklus s najvyššou teplotou, ktorá nepoškodí bielizeň, ale zároveň eliminuje škodcov.

3. Alebo ju vložte do mrazničky

Posteľné ploštice nemajú rady žiadny extrém, preto rovnako ako horúčavy im škodia aj mrazy. Napadnutú bielizeň tak môžete vložiť do uzatvárateľného vrecka a takto ju na niekoľko dní odložiť do mrazničky.