Hrozí opätovné zavedenie koncesionárskych poplatkov?

Financovanie verejnoprávnej televízie oddelené od štátneho rozpočtu môže však znamenať väčšiu nezávislosť médií a tiež šetrenie na výdavkoch štátneho rozpočtu ročne vo výške viac ako 200 miliónov eur. Vyplýva to z Návrhu na ozdravenie verejných financií Ministerstva financií (MF) SR. Väčšina politických strán, ktoré oslovila TASR, by koncesionárske poplatky opätovne nezaviedla.

Vláda odborníkov navrhuje základnú sadzbu koncesionárskych poplatkov na rok 2024 v hodnote 12,5 eura mesačne. „Paradoxne tí, ktorí koncesionárske poplatky zrušili, hovoria o ich zavedení. Môžeme sa baviť o sume 12,5 eura mesačne, čo je však zaťažujúci poplatok, a ak by ho mal niekto záujem presadzovať, bola by to ťažká situácia, keďže by bolo potrebné presvedčiť verejnosť, že RTVS za to stojí,“ vyjadrila sa Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD s tým, že RTVS nemá medzi občanmi dôveru.

SNS nechce občanom zvyšovať náklady na život prostredníctvom znovuzavedenia koncesionárskych poplatkov. Je podľa nej potrebné urobiť všetko pre to, aby vznikla vláda, ktorá bude pracovať pre ľudí a nie proti nim.

KDH presadzuje ustálenie spôsobu financovania RTVS. Spôsob financovania totiž nie je vhodné meniť počas každého volebného obdobia. „Po odborných i verejných diskusiách a politickom rozhodnutí, ktoré sa udiali počas predchádzajúceho volebného obdobia, sme skôr za zachovanie aktuálneho modelu, teda financovania priamo zo štátneho rozpočtu,“ uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Progresívne Slovensko (PS) zastáva financovanie verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. „Ich nepremyslené a nekvalifikované zrušenie a nahradenie financovaním percentom z hrubého domáceho produktu považujeme za veľmi krátkozraké a bezprostredne ohrozujúce nezávislosť týchto médií,“ uviedla expertka na kultúru a kreatívny priemysel strany PS Zora Jaurová.

Opätovné zavedenie koncesionárskych poplatkov, zmena metodiky výberu a zvýšenie mesačného poplatku by bolo podľa PS jedným z dobrých riešení, ktoré by strana podporila.