Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová ohlásila súťažný návrat

Trojnásobná olympijská víťazka sa predstaví na januárových majstrovstvách Európy v Osrblí. Oznámila to v utorok na tlačovej konferencii v novom show-roome Kuzmina tímu v Banskej Bystrici.

Tridsaťdeväťročná Kuzminová predtým oznámila koniec kariéry v októbri 2019. Odvtedy sa venovala práci s mládežou a uplynulé dva roky je i členka výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru. Nedávno bežala v štafete olympionikov na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a ukázala sa vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. „Rozhodnutie nebolo jednoduché. Predsa len čas, počas ktorého som nesúťažila, je dlhý. Trénovala som v amatérskom štýle, ale chcem pripraviť telo tak, aby som urobila v Osrblí na majstrovstvách Európy fanúšikom radosť a bola dobre pripravená. Bude to náročné, chcem absolvovať aj zahraničné sústredenia. Čo sa týka súťažných zápolení, nie som pripravená na vytrvalostné preteky. Chcem absolvovať šprinty a pomôcť štafetám. Je to pre mňa výzva, prijímam ju. Chcem dokázať, že ani vek nie je prekážka,“ uviedla Kuzminová.

Európsky šampionát v biatlone bude Osrblie hostiť od 24. do 28. januára 2024. Na programe budú vytrvalostné, rýchlostné a stíhacie preteky a miešané štafety. Kuzminová by si v prípade, že by sa jej kontinentálny šampionát v domácom prostredí vydaril, mohla otestovať výkonnosť aj na februárových majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave: „Medailu z majstrovstiev Európy nesľubujem ani fanúšikom a ani sama sebe. Chcem priniesť ľuďom emóciu z môjho súťaženia. Viem iba prisľúbiť, že poriadne zapracujem na tom, aby som nebola sklamaním. Po tom, čo som všetko pre Slovensko dokázala, sa teším, že znovu budem môcť súťažiť. Chcem znovu napísať jeden krásny príbeh, ukázať ľuďom, že všetko sa dá, len si treba veriť. Verím, že to bude príbeh s dobrým koncom.“

Kuzminová získala počas aktívnej kariéry šesť olympijských medailí, tri zlaté a tri strieborné, raz sa stala majsterkou sveta a vyhrala aj 14 pretekov Svetového pohára. V roku 2009 pri svojom jedinom štarte na ME vyhrala šprint i stíhačku. „Nasťa teraz musí najazdiť dostatočné kilometre pred prvým štartom. Absolvujeme aj zahraničné sústredenia, pripravovať sa budeme vo Švajčiarsku, Rakúsku a doma na Slovensku, či už v Osrblí, na Skalke a Šachtičkách. Vianoce budeme tráviť v Hochfilzene, teda keď všetci budú jesť kapustnicu, my budeme trénovať. V januári uvidíme, kde bude sneh, ako nastavíme záverečnú fázu pred európskym šampionátom,“ prezradil tréner a manžel Kuzminovej Daniel Kuzmin.

Kuzminová nemôže do majstrovstiev Európy štartovať na žiadnom podujatí, pretože antidopingový systém jej to neumožňuje. Musí absolvovať prechodnú polročnú lehotu, ktorá je stanovená pre športovcov po prerušení kariéry. „Biatlonista nemôže prísť a povedať, že zajtra štartujem. Musí túto skutočnosť oznámiť Medzinárodnej biatlonovej únii IBU pol roka vopred. A keďže návrat Kuzminovej nebol plánovaný, nebol z vypočítavosti a ani zo zištných cieľov, tak my sme s touto myšlienkou prišli až v lete. Podali sme teda oznámenie, aby plynula šesťmesačná lehota a tá uplynie tesne pred majstrovstvami Európy. Počas tohto obdobia bude športovec pod antidopingovým drobnohľadom a môže iba trénovať,“ ozrejmil prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár, ktorého teší návrat veľkej ikony slovenského biatlonu: “Priaznivci na Slovensku si nič lepšie nemohli priať. Budú na domácich tratiach vidieť pretekať takú famóznu športovkyňu a profesionálku akou je Nasťa. Aj pre našu novú mladú generáciu to bude veľká motiváciu, že sa postavia v rovnakej kombinéze spolu s takou legendou. Je to veľmi dobrá správa pre slovenský biatlon. Chceme ukázať nastávajúcej generácii, že Nasťa vie zabojovať a pripraviť sa na požadovanej úrovni na veľké podujatie."