Česko predlžuje dočasné kontroly na hranici so Slovenskom

Dočasné opätovné kontroly zaviedla ČR od stredy minulého týždňa (4. októbra) a mali pôvodne trvať do piatka 13. októbra. Rovnaké opatrenie na hranici so SR prijali aj Poľsko a Rakúsko. Slovensko následne zaviedlo kontroly na hranici s Maďarskom, ktoré v stredu predĺžilo do 3. novembra.

Rakušan po stredajšom zasadnutí vlády zopakoval, že český kabinet obnovením kontrol reagoval preventívne na obdobný krok poľskej vlády a „regionálne súvislosti“, hoci sám o sebe ho prijímať nechcel.

„Aby Česká republika nevytvorila podnety pre migračné prúdy, rozhodla o predĺžení ochrany hranice o ďalších 20 dní do 2. novembra 2023,“ povedal minister.

Doplnil, že česká polícia od 4. do 9. októbra kontrolovala na hranici 43.749 osôb. Pri ilegálnej tranzitnej migrácii odhalili 283 osôb, vstup do ČR odopreli 234 osobám a zadržali 12 prevádzačov. V 72 prípadoch Česko využilo readmisné opatrenie voči Slovensku v rámci návratovej politiky, čo slovenská strana v prevažnej miere akceptovala.

Český premiér Petr Fiala na tlačovej konferencii zdôraznil, že ochrana vnútorných hraníc schengenského priestoru je len núdzové opatrenie v situácii, keď už migračná a azylová politika zlyháva. Za jediné účinné riešenie označil zmenu tejto politiky na európskej úrovni so silnejšou návratovou politikou, lepšou ochranou vonkajšej hranice, iným spôsobom azylového konania.

„Pretože keď už nelegálni migranti sú na území členských štátov EÚ, tak máme veľký problém s tým niečo robiť. Musíme dokázať, aby sa všetko, čo sa odohráva, odohrávalo na hranici alebo pred hranicou Európskej únie,“ doplnil.

„A všetci tí, ktorí v Českej republike hovoria, nepodieľajte sa na žiadnom európskom riešení, to, čo sa tam odohráva, to je zlé, riešme to tu sami, tak presne tí spôsobujú, že nelegálna migrácia silnie namiesto toho, aby sme si s ňou ako Európa dokázali poradiť,“ uzavrel Fiala.