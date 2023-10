Sklenár: Podpora Ukrajine bude v niektorých sférach pokračovať aj s novou vládou

Sklenár to naznačil v stredu v rámci dvojdňového zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli.

Na otázku, či počas rokovaní ministrov, aj vzhľadom na výsledok parlamentných volieb a zostavovanie novej vlády nebola spochybnená kontinuita pomoci Slovenska pre Ukrajinu, Sklenár uviedol, že takéto otázky zatiaľ nedostal.

„Ak sú nejaké pochybnosti, myslím si, že je fér povedať, že podpora zo Slovenska bude v niektorých oblastiach určite pokračovať. Predovšetkým myslím na obrannú spoluprácu a obrannú podporu. To, čo je schopný priemysel na Slovensku vyprodukovať, to nespochybňuje nikto z politického spektra,“ opísal situáciu.

Podľa jeho slov vidí priestor na pokračovanie v takejto podpore aj po nástupe novej vlády. Zároveň dodal, že z pohľadu bezpečnosti a obrany stále platí, že o čo viac vieme Ukrajincom pomôcť ukončiť konflikt, ktorý rozpútalo Rusko, tým je to pre Slovensko lepšie.

„Rusi majú záujem o vyčerpávajúcu vojnu, ktorá má trvať dlho. Blíži sa opäť zima, o to to bude pre Ukrajinu náročnejšie. Čím viac podpory vieme poskytnúť, tak o to jednoduchšie pre nás bude v budúcnosti udržiavať bezpečnosť a obranu na Slovensku,“ dodal.