Bugár: Progresívne Slovensko malo rokovať inak, teraz už je neskoro

Ak by si to uvedomilo, začalo by rokovať inak. V TASR TV to v utorok (10.10.) povedal bývalý predseda strany Most-Híd a dlhoročný poslanec parlamentu Béla Bugár.

Sám pôvodne šance PS na presadenie vlastnej predstavy o koalícii odhadoval na dvadsať percent. Práve preto malo podľa neho hnutie začať s rokovaniami rýchlejšie a energickejšie. „Keby si to uvedomilo, tak začne rokovať inak, teraz už je neskoro. Ak chcem zložiť vládu, hodím udicu, na ktorej je veľká ryba. A tou nie je len ponuka postu premiéra,“ pripomenul neochotu PS ponúknuť lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu vedenie rezortu vnútra.

Za chybu považoval aj opakované vyhlásenia KDH, že nevstúpi do vlády so Smerom-SD. „Morálna zodpovednosť KDH je, či bude zachraňovať vlastnú stranu, alebo bude robiť v prospech Slovenska,“ uviedol Bugár, podľa ktorého by bola vláda s účasťou KDH stabilnejšia.

Práve stabilita vládneho kabinetu bude podľa neho kľúčovým faktorom pri riešení vážnych ekonomických výziev, ktoré budúcu vládu čakajú. Okrem potreby konsolidácie verejných financií a zároveň požiadavky na naštartovanie ekonomiky považuje za vážny problém napríklad otázku ceny plynu na budúci rok. „Aj preto musí byť budúca vláda veľmi stabilná, aby mohla robiť veci, ktoré nestabilná a rozhašterená vláda robiť nemôže,“ skonštatoval Bugár.

Nový kabinet bude mať podľa Bugára na stole otázky rozpočtu na budúci rok, ale aj potrebu upokojiť zahraničných partnerov. „Prvé kroky novej vlády musia byť také, že tu nebudeme mať ďalšieho Viktora Orbána,“ podčiarkol Bugár.

Pripomenul, že rozpočet by sa mal prijať do konca roka, ale ešte predtým musí parlament schváliť súvisiacu legislatívu. Za aktuálnych okolností by preto Bugára neprekvapilo, keby Slovensko začalo budúci rok v rozpočtovom provizóriu.

Voľby v roku 2023 podľa Bugára dopadli veľmi zle pre nový projekt Mikuláša Dzurindu a Lászlóa Sólymosa Modrí, Most-Híd, ale aj pre čisto menšinovú Alianciu-Szövetség, ktorá sa tiež do parlamentu neprebojovala.

Opakované neúspešné pokusy prekročiť päťpercentný prah do parlamentu s podporou iba voličov maďarskej národnosti podľa Bugára ukazujú opodstatnenosť zmiešaného modelu Mosta-Híd. „Treba sa vrátiť k projektu, ktorý sme kedysi odštartovali ako Most-Híd, vo vnútri jednej strany mať okrem Maďarov, ktorých tam vždy bude viac, aj Slovákov, aj iné menšiny. Takto sme svojho času získali viac ako osem percent,“ dodal.

Sám sa už do veľkej politiky vrátiť nechce, má však v úmysle pokračovať v podpore Dzurindovho a Sólymosovho projektu. „Povedali, že budú pokračovať v projekte. Aj podľa mňa je projekt dobrý. Treba nájsť ťahúňov v regiónoch. Ľudí, ktorí nedajú len svoje meno, ale budú robiť. Nie je to jednoduché, je určitá frustrácia, ale dá sa to,“ zhrnul Bugár.