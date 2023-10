Poslanci OĽANO sľubujú, že budú ráznou a dôslednou opozíciou

Podľa poslanca a exministra vnútra Romana Mikulca bude dôležité sledovať vývoj káuz spojených s predstaviteľmi Smeru-SD či Hlasu-SD.

„Budeme sledovať, či a akým spôsobom sa bude nový minister vnútra alebo policajný prezident snažiť ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní, či sa budú snažiť znova vrátiť systém 'našich ľudí' tak, aby občania, ktorí nahlásia korupciu, boli opäť posielaní niekde,“ skonštatoval Mikulec na stredajšej tlačovej konferencii.

Poslanec Gábor Grendel považuje za dôležité, aby polícia, prokuratúra a súdy mohli naďalej robiť svoju prácu nestranne. „O tomto dnes nepadlo z úst Roberta Fica a Petra Pellegriniho ani slovo. Rovnako nepadlo slovo ani o národnostných menšinách, ktoré sú rovnocennou súčasťou slovenskej spoločnosti. Poslanecký klub hnutia OĽANO bude v opozícii takisto prísne sledovať, či nová vláda nesiahne na štandardy v oblasti práv národnostných menšín,“ skonštatoval.

Hnutie kritizuje, že budúca vládna koalícia do memoranda o porozumení uviedla ako jeden z cieľov reformu trestného systému. Obáva sa, že pôjde o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zametenie káuz spojených so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS pod koberec. „Pri pohľade na zostavu rodiacej sa koalície je jasné, že spravodlivosť na Slovensku to bude mať v najbližších štyroch rokoch veľmi ťažké. Hlavným cieľom tejto koalície zla nebude zvyšovanie životnej úrovne ľudí, ale zabezpečenie beztrestnosti pre seba a svojich spolumafiánov,“ myslí si poslanec Michal Šipoš.

Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v stredu memorandum o porozumení, dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení pozícií. Premiérsky post má patriť Smeru-SD, predsedu NR SR nominuje Hlas-SD. Vzniknúť má aj nové ministerstvo.