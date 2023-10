Ako správne vybrať tekvicu? Toto si všímajte pri nákupe

Tekvice vyložené v regáloch obchodných domov sú pre mnohých podobnou záhadou ako dyne počas leta. Keďže všetky vyzerajú takmer rovnako, je ťažké bez pomoci určiť, ktorá z nich je najkvalitnejšia.

Profesionálny záhradník Michael Griffins sa vo videu zverejnenom na TikToku podelil o niekoľko tipov, ktoré sa dajú využiť nielen pri nákupe tekvíc, ale aj pri ich zbere či skladovaní.

„Jeseň patrí zberu tekvíc, ale môže ju narušiť nesprávny výber,“ uvádza Griffins vo videu. „Správnym výberom sa viete prepracovať k dlhotrvajúcej jesennej výzdobe.“

Ako správne vybrať tekvicu

Otestujte kôru

Podobne ako pri dyni, aj pri tekvici platí, že ju pred nákupom treba pozorne skontrolovať zvonku. Overte si, či sa na povrchu nevyskytujú prípadné preliačiny alebo nahnité fľaky.

„Pozorne skontrolujte kôru. Nemali by na nej byť praskliny, medzery, mäkké miesta alebo preliačiny. Najväčší pozor dajte na oblasť okolo stopky. Čerstvá tekvica má pevnú kôru,“ radí Griffins.

Test škriabaním

Zrelosť tekvice si viete overiť pomocou rýchleho testu. Stačí, keď jemne zatlačíte nechtom do kôry. Zrelá tekvica by mala mať dostatočne pevný povrch, takže nechty sa do nej nezaboria. Príliš mäkký zovňajšok tiež môže naznačovať počiatočné hnitie plodu.

Skontrolujte stopku

Svetlozelená stopka tekvice značí čerstvosť, zatiaľ čo vyschnutá stopka svedčí o opaku. Na stopku treba dávať pozor aj po zakúpení tekvice.

„Noste ju v rukách, nie za stopku,“ radí Griffins. „Stopka nie je zabudovaná rúčka. Keď sa raz zlomí, hnitiu sa nevyhnete.“

Na čo vám poslúži?

Ešte pred samotným nákupom si dobre premyslite, či vám tekvica poslúži na varenie alebo vyrezávanie. Ak chcete kúpiť tekvicu na dekoračné účely, zamerajte sa na čo najväčšie kusy. Tekvica na varenie by zas mala byť predovšetkým chutná, a tak stavte skôr na menšie a ťažšie kusy, ktoré obsahujú najviac dužiny.