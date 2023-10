Pellegrini: Podpísané memorandum plne zodpovedá prioritám a predstavám Hlasu

Pellegrini potvrdil, že Hlas má v novej koalícii prebrať zodpovednosť za sedem rezortov.

Pellegrini chce, aby čo najskôr vznikla vláda, ktorá nebude obťažovať občanov svojimi vnútornými hádkami, politickými vnútornými rozpormi, ale od prvého dňa začne riešiť problémy aj vnášať impulzy dlhodobého charakteru. Prezidentku Zuzanu Čaputovú požiadal líder Hlasu o maximálnu súčinnosť.

„Už nemáme čas ani luxus, aby sme mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne,“ vyhlásil Pellegrini. Verí, že nielen memorandum, ale aj koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády bude reflektovať priority, s ktorými Hlas-SD išiel do volieb.

Memorandum podľa Pellegriniho rešpektuje vôľu voliča, ktorý rozhodol o víťazstve Smeru vo voľbách. Vyzdvihol tiež, že budúca vláda sa zaviazala robiť všetko pre zvyšovanie životnej úrovne občanov. Zároveň je pripravená urobiť všetko pre vyšší hospodársky rast, ako ho predpovedajú odborníci či medzinárodné inštitúcie. Chce tiež zachovať sociálny štandard. Uistil, že nová koalícia nebude meniť zahraničnopolitický kurz štátu. Miesto Slovenska vidí v Európskej únii a NATO. „S tým, že vo všetkých týchto inštitúciách budeme vždy zastupovať záujmy občanov SR, národnoštátne záujmy tejto krajiny,“ dodal.