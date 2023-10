Robert Fico chce byť premiér, vládu mieni zložiť čo najskôr

Fico deklaroval, že ako predseda vlády sa zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Vyhlásil, že návrh štátneho rozpočtu z dielne kabinetu odborníkov ich k ničomu nezaväzuje a konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.

Fico sa poďakoval lídrom Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu a SNS Andrejovi Dankovi za podpísanie memoranda, ktoré označil za významný politický dokument. „Ide o základ koaličnej dohody, ktorú chceme uzatvoriť v čo najkratšom čase,“ povedal s tým, že obsahuje základné prvky novej dohody troch strán, ktoré sa rozhodli vytvoriť koalíciu, zostaviť vládu a kreovať orgány Národnej rady (NR) SR.

Deklaroval, že vynaložia maximálne úsilie, aby „čas neistoty“ v krajine bol mimoriadne krátky a aby čo najskôr predstúpili pred verejnosť s obsahom koaličnej dohody, čo umožní aj kreovanie parlamentných orgánov a vymenovanie vlády. Kabinet chce mať zostavený tak, aby mohol SR zastupovať na samite Európskej únie koncom októbra už nový premiér.

Pripomenul, že od vymenovania vlády bude mať kabinet 30 dní na prípravu a predloženie vládneho programu. Slovensko podľa jeho slov dosahuje aktuálne nelichotivé prvenstvá napríklad v rebríčku chudoby a verejných financií krajín EÚ. Tvrdí, že súčasná vláda odborníkov navrhla rozpočet, ktorý by chudobu ešte prehĺbil, a že novú vládu k ničomu nezaväzuje. Chýba mu v ňom prvok solidarity.

Deklaroval, že krajinu chcú spravovať demokraticky, s rešpektom voči pluralite názorov. Kritizoval pritom napríklad mediálne vyjadrenia niektorých predstaviteľov polície s politickým obsahom. Poukázal na to, že viaceré mestá a obce vyhlasujú mimoriadne situácie v súvislosti s migráciou. Nová vláda sa podľa jeho slov so situáciou plánuje vyrovnať čo najskôr. Podčiarkol, že ide o bezpečnosť občanov a zložky štátu musia pre to urobiť maximum.

Fico zatiaľ nekonkretizoval, aké nové ministerstvo má vzniknúť. „Táto informácia bude prezentovaná vtedy, keď budeme predstavovať koaličnú radu a konkrétne mená,“ povedal. Domnieva sa, že oblasť, pre ktorú ho zvažujú zriadiť, je dôležitá. Náklady podľa neho nebudú veľké.