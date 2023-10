Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia

Jeseň je na cestách kritická. Polícia prináša niekoľko odporúčaní pre vodičov

DNES - 10:14 Domáce

Vodiči by mali byť počas jesene opatrnejší, a to aj pre možný výskyt lesnej a poľnej zveri na cestách. Upozorňuje na to polícia, ktorá pre vodičov prináša niekoľko odporúčaní.