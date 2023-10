Jeseň je na cestách kritická. Polícia prináša niekoľko odporúčaní pre vodičov

DNES - 10:14

Vodiči by mali byť počas jesene opatrnejší, a to aj pre možný výskyt lesnej a poľnej zveri na cestách. Upozorňuje na to polícia, ktorá pre vodičov prináša niekoľko odporúčaní. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Mimoriadnu opatrnosť odporúča najmä na miestach, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa zver na ceste objaví, a kde sa dá výskyt zvierat predvídať. „Hlavne na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, na cestách vedúcich medzi lesnými porastmi a poľami a na cestách vedúcich okolo vodných tokov," zdôrazňuje polícia. Na rizikových úsekoch, ktoré sú označené príslušnou dopravnou značkou, by mali vodiči jazdiť pomalšie. Vodičom sa neodporúča ani strhnúť volant pri vysokej rýchlosti. Následky šmyku môžu byť totiž podľa polície oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom, čo platí najmä pri jazde po diaľnici. Polícia tiež odporúča spomaliť tam, kde vodiči už nejakú zver videli, keďže je veľká pravdepodobnosť, že jej tam bude viac. Po zrážke so zverou by mali vodiči privolať políciu. „V žiadnom prípade ju nenakladajte do auta," podotýka. Ak sa totiž preukáže neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, je možné takéto konanie kvalifikovať ako trestný čin pytliactva. Hrozí zaň trest odňatia slobody na dva roky.