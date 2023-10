Štátna VšZP bude mať od stredy nové vedenie

Sulík uviedol, prečo sa Pellegrini rozhodol pre vládu s Ficom

VČERA - 18:19 Domáce

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vymenil Slovensko za koalíciu temna a návrat do minulosti. Vyhlásila to SaS v reakcii na rozhodnutie Hlasu-SD rokovať o vytvorení vlády len so Smerom-SD a SNS.