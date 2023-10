3 dôvody, prečo tankovanie doplna nie je až taký dobrý nápad

Desí vás predstava pokojnej cesty po odľahlých končinách krajiny, keď vtom zabliká kontrolka s malým objemom paliva v nádrži? Najbližšia čerpacia stanica môže byť vzdialená desiatky kilometrov, a tak mnohí z nás stavia na prevenciu v podobe tankovania doplna pri každej možnej príležitosti. Spúšť na tankovacej pištoli pritom stláčame aj po tom, ako skončí tankovanie.

Ako môže zopár extra kvapiek uškodiť

Experti z americkej spotrebiteľskej organizácie Consumer Reports a Americkej automobilovej asociácie upozorňujú, že tankovanie doplna aj za limitom spúšte pištole nie je dobrý nápad hneď z troch dôvodov.

1. Poškodenie auta

Vedúci mechanik Consumer Reports John Ibbotson vysvetľuje, že moderné autá sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prísnym emisným pravidlám jednotlivých krajín. Platí to aj o ich palivových nádržiach, ktoré sú vybavené uhlíkovým kanistrom, ktorý pri tankovaní vstrebáva výpary z paliva, vďaka čomu znižuje emisie o 95 percent.

V prípade, že tento proces obídete tankovaním nad limit tankovacej pištole, môže dôjsť k presakovaniu paliva do uhlíka, následkom čoho sa na prístrojovej doske rozbliká kontrolka signalizujúca poškodenie motora.

Pri prepĺňaní nádrže tiež riskujete produkciu vyššieho množstva emisií a kratší dojazd.

2. Strata peňazí

Emisným reguláciám čelia aj jednotlivé čerpacie stanice, ktoré sú pokutované za znečisťovanie ovzdušia nadmernými výparmi z tankovania a prípadným únikom paliva pri tankovaní. Z toho dôvodu zavádzajú poistku na tankovaciu pištoľ, ktorá zastaví tankovanie po naplnení nádrže.

Ak tankujete aj po aktivácii poistky, väčšina z tankovaného paliva sa prepraví späť do pištole, no počítadlo to nedokáže rozoznať, a tak vám zaúčtuje ďalší poplatok.

3. Poškodenie životného prostredia

V prípade, že vám pri nadbytočnom tankovaní unikne niekoľko kvapiek na zem, palivo môže kontaminovať podzemnú a povrchovú vodu, ako aj zem a vzduch pri vyparovaní.