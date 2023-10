Toto spravte s autobatériou ešte pred príchodom zimy

Britská spoločnosť na opravu a servis automobilov Collect Service Go varuje šoférov, že autobatérie sú počas zimy náchylnejšie na poškodenie a zlyhanie. V tejto súvislosti približuje niekoľko tipov, ktoré pomôžu k správnej starostlivosti o ne.

Mechanik Ollie Green pre portál Express upozorňuje, že vodiči by mali podrobiť batériu profesionálnej kontrole ešte pred zimou, aby sa im v chladnejšom počasí nestalo, že náhle zlyhá.

„Počas zimných mesiacov obvykle využívame viac elektriny, kúrenie, svetlá, vodu a stierače – to všetko zaťažuje batériu,“ tvrdí Green. „Batérii prospeje kontrola ešte pred zimou. V prípade akýchkoľvek náznakov jej zlyhávania ju vymeňte, aby ste sa vyhli problémom s technickou kontrolou a zlyhaniu.“

Collect Service Go ďalej poznamenáva, že autobatériu vyčerpávajú aj konkrétne metódy šoférovania. Vodiči by sa preto mali vyhnúť príliš krátkym trasám, počas ktorých alternátor nemá dostatok času nabiť batériu, a neustálemu používaniu stop/štart systému. V prípade nevyhnutného absolvovania kratšej trasy sa odporúča doplniť ju o aspoň polhodinovú jazdu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ktorá pomôže dobiť batériu.

Ďalšou radou, ktorú Green poskytuje, je držať batériu v teple, napríklad pomocou izolácie alebo ohrievača. „Investujte do ohrievača alebo izolácie autobatérií, ktoré batérii dodávajú konzistentný a šetrný zdroj tepla.“

Green pokračuje, že batériu treba pokryť izoláciou hneď po vypnutí motora, vďaka čomu sa okolo nej zadrží väčšina tepla, ktoré vytvorila po zapnutí. Zároveň nezabudnite odstrániť izoláciu pred ďalším naštartovaním motora.

Kúrenie a vyhrievané sedadlá sú síce luxus, ktorý si dnes v chladnejšom počasí dopraje čoraz viac vodičov, no mechanik odporúča využívať ich čo najmenej. Ak chcete vyhriať interiér, urobte to nárazovo hneď po naštartovaní motora, aby ste nepretržitým distribuovaním vzduchu do ventilátorov príliš nezaťažovali batériu.

Posledná rada je určená motoristom, ktorí si sadajú za volant len občas. Ak ste auto dlhší čas nevyužívali, zvážte kúpu nabíjačky, ktorá je vhodná aj na udržiavanie správneho chodu nepoužívanej autobatérie.