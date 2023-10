Zemetrasenie na východe spôsobilo menšie výpadky elektriny

Celkovo došlo k ôsmim poruchám, a to len na úrovni nízkeho napätia. Dotklo sa to obyvateľov niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Pre TASR to povedala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že pri doterajších kontrolách zistili aj posunutie transformátorov.

„Zasiahnuté výpadkom elektriny boli odberné miesta v obciach Turcovce (okres Humenné) a Vyšný Hrabovec (Stropkov),“ uviedla s tým, že v obciach Soľ, Benkovce, Holčíkovce a Rafajovce v okrese Vranov nad Topľou, ako aj v Jankovciach a Víťazovciach v Humenskom okrese boli bez elektriny len jednotlivci. Ako spresnila, k skratom na elektrickom vedení došlo po tom, ako zemetrasenie rozkývalo vodiče.

„Pohotovostné tímy VSD boli okamžite v teréne, aby bola distribúcia elektriny obnovená, najčastejšie stačilo vymeniť poistky. Vo včasných ranných hodinách bola nezásobená ešte chatová oblasť v Holčíkovciach, kde dôjde k obnoveniu distribúcie elektriny v priebehu dnešného dňa,“ dodala.

Pracovníci VSD zároveň kontrolujú stav vedení, aby prípadné ďalšie poškodenia, ktoré sa zatiaľ neprejavili výpadkom, mohli odstrániť. Nateraz zistili posunutie dvoch transformátorov na trafostaniciach, ktoré do pôvodného stavu uvedú pomocou žeriavu.

Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou.