Čaputová reagovala na vyjadrenia Naďa o blokovaní pomoci pre Ukrajinu

Ministerstvo obrany SR uvažovalo o poskytnutí ďalšieho balíka vojenskej pomoci Ukrajine ešte pred odchodom súčasnej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je však potrebné rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení novej vlády. "Nie je pravda, že zastavila ďalší balík vojenskej pomoci Ukrajine. Prezidentka sa však stotožňuje s názorom premiéra, že pri tejto otázke je potrebné rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení novej vlády, ktoré práve v týchto dňoch prebiehajú," uviedol jej hovorca Martin Strižinec.

Podľa zistení českého Deníka N však Slovensko zastavilo prípravu ďalších dodávok vojenskej pomoci Ukrajine oveľa skôr - na jar tohto roku. Jaroslav Naď, ktorý šéfoval slovenskej obrane do 15. mája tohto roka, pre Deník N uviedol, že o tejto otázke s Čaputovou rokoval.

Podľa Naďa od začiatku leta už žiadne dodávky zbraní na Ukrajinu neodišli. "Od začiatku leta prezidentka a premiér Ódor neustále blokovali zasielanie vojenskej pomoci Ukrajine. A to len z vnútropolitických dôvodov," dodal exminister.

Podľa troch diplomatických zdrojov z oboch krajín Česká republika v lete oslovila slovenskú vládu s ponukou pomôcť dodať Ukrajine viac vojenskej techniky. "Snažili sme sa im ponúknuť, aby nám poslali vojenský materiál a my by sme ho potom preposlali na Ukrajinu, niekedy sa to tak robí. Ale oni nechceli," povedal predstaviteľ českej diplomacie. Spresnil, že Česká republika poslala ponuku na prelome júna a júla.

Prezidentka reagovala na medializované vyjadrenia prostredníctvom jej hovorcu.

Stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej k vyjadreniam bývalého ministra obrany Jara Naďa pre český Deník N: