Prvý sneh: Slovákov na týchto miestach prekvapilo sneženie

Dážď so snehom alebo aj sneženie zaznamenali v pondelok meteorológovia aj v stredných polohách, a to v Poprade, Gánovciach, Telgárte aj Lieseku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Vzhľadom na to, že teplý front postupuje na východ, hranica sneženia postupne opäť stúpne až do vysokých polôh.

Meteorológovia zhodnotili, že teplý front vytvára výrazné rozdiely v teplote vzduchu v rámci nášho územia, ale aj celej strednej Európy. „Na Slovensku je väčšinou veľmi chladno s teplotou len 1 až 9 stupňov Celzia, no v teplej časti frontu, na juhozápade, je teplejšie, 10 až 15 stupňov Celzia,“ skonštatovali s tým, že v chladnej časti frontu zrážky prechodne prešli do snehových aj v stredných polohách.

