Ako pripraviť sushi behom pár minút. S týmto trikom to zvládne každý

Ak máte chuť na sushi a nechce sa vám ísť do reštaurácie alebo čakať na donášku, dokážete si túto pochúťku pripraviť aj doma behom pár minút. Na sociálnej sieti sa rozšíril trik, ako pripraviť sushi behom pár minút bez špeciálnych zručností. Veľká fanúšička sushi menom Laura zverejnila návod na TikToku. Okrem typických ingrediencií na sushi, ako je losos, uhorka, avokádo a ryža, budete potrebovať formu na ľad.

Laura najprv prikryla formičku plastovou fóliou a vnútro následne naplnila ingredienciami na sushi. "Avokádo a uhorku dám k sebe, aby to akože pekne chrumkalo," povedala. "Teraz pridáme ryžu." Laura poradila, aby ste do formy silnejšie natlačili dostatočné množstvo uvarenej ryže, aby ste dosiahli požadovaný tvar sushi. Keď nastal čas preklopiť formu na tanier, sushi vypadlo v dokonalej forme. "A je to také jednoduché a také chutné. Trvalo to doslova päť minút," povedala Laura a bola nadšená z výsledku.

Tu je návod krok za krokom: