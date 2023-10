Video: Raketa dopadla priamo za moderátorkou počas živého vstupu

Reportérka, ktorá prinášala správy z Gazy, sa musela kryť pred útokmi, keď rovno za ňou dopadla raketa. Militantná skupina Hamas zaútočila na Izrael a po stovkách obetí premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že krajina je vo vojne. O konflikte informovala naživo aj novinárka Youmna El Sayed pre spravodajskú televíziu Al Jazeera.

Sayedová, ktorá mala na hlave prilbu a bezpečnostnú vestu, stihla do kamery povedať, že Izrael v reakcii na útoky vypálil rakety na Gazu. Následne jedna z rakiet dopadla na budovu priamo za ňou. Reportérka od strachu kričala a musela sa prikčiť, kým ju moderátor v štúdiu žiadal, aby sa dostala do bezpečia.

"Prosím, ukryte sa. Ak ste v takej pozícii, aby ste to mohli urobiť bezpečne, môžete nám vysvetliť, čo sa deje. Ak nie ste v takej pozícii, aby ste to mohli urobiť bezpečne, odíďte do bezpečia," povedal moderátor. Reportérka mu po chvíli odpovedala: "Nie, to je v poriadku. Ide o raketový útok na palestínsku vežu priamo uprostred mesta Gaza."

Sayedová bola zjavne rozrušená, preto ju moderátor požiadal, aby sa chvíľu vydýchala. Moderátor následne vysvetlil, že išlo o izraelský nálet na obývanú časť mesta Gaza: “To, na čo sa práve pozeráte, sú živé zábery z mesta Gaza a Hamas spustil útok na izraelskom území okolo pásma Gazy a v jeho okolí. Nuž a Izrael odpovedal bombardovaním viacerých cieľov v Gaze." Neskôr dodal, že on a jeho tím boli otrasení tým, čo videli.