Čína vyzvala na upokojenie situácie v Izraeli, Rusi požadujú okamžité prímerie

Rusko obe strany konfliktu požiadalo, aby sa usilovali o dosiahnutie okamžitého prímeria. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.

„Čína je hlboko znepokojená so súčasným stupňovaním napätia a násilia medzi Palestínou a Izraelom,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Peking všetky zúčastnené strany vyzval, aby zachovali pokoj a zdržanlivosť, okamžite zastavili paľbu, chránili civilistov a zabránili ďalšej eskalácii.

Zároveň skonštatoval, že opakované zrážky medzi Palestínčanmi a Izraelom názorne ukazujú, že dlhodobá stagnácia mierového procesu je neudržateľná. Základné východisko z palestínsko-izraelského konfliktu podľa Číny spočíva v realizácií dvojštátneho riešenia, a teda vo vytvorení nezávislého palestínskeho štátu.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu žiadalo zastavenie ozbrojených útokov a dosiahnutie okamžitého prímeria medzi bojujúcimi stranami.

Izrael aj Palestínčania by mali podľa Moskvy začať rokovací proces zameraný na nastolenie „komplexného, trvalého a dlho očakávaného mieru“. Tento konflikt je podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie Marie Zacharovovej možné vyriešiť jedine diplomatickou cestou, nie silovými zložkami.

Rusko podľa Zacharovovej uprednostňuje rokovania, ktoré by viedli k zriadeniu nezávislého palestínskeho štátu v rámci hraníc z roku 1967 s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov po sobotňajšom útoku vyzýval bojujúce strany na zdržanlivosť.

„Sme v kontakte so všetkými. S Izraelčanmi, Palestínčanmi, Arabmi. Je to nečakané zhoršenie situácie. Keby sme to očakávali, nedovolili by sme to,“ dodal.