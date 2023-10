KDH vyzýva ministra zdravotníctva Palkoviča, aby už nerobil zásadné zmeny

Šéfa zdravotníckeho rezortu vyzýva, aby s takýmito nomináciami i ďalšími zásadnými rozhodnutiami počkal až na zostavenie novej vlády, ktorá za rezort i štátnu poisťovňu prevezme politickú zodpovednosť.

Expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura poukazuje aj na to, že podľa medializovaných správ by sa do vedenia VšZP mala dostať jej bývalá generálna riaditeľka Ľubica Hlinková, ktorá sa so štátnou poisťovňou momentálne súdi. „KDH dôrazne žiada povereného ministra Palkoviča, aby sa zdržal akýchkoľvek rozhodnutí na poslednú chvíľu, či už personálnych nominácií alebo rozhodnutí, ktoré by mohli mať negatívny finančný dosah,“ uviedol Stachura.

VšZP požiadala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o vydanie predchádzajúceho súhlasu k jej novému vedeniu. Týka sa všetkých troch členov predstavenstva, vrátane jej šéfa. Pre TASR to potvrdili ÚDZS aj VšZP.

Minister zdravotníctva v júli odvolal Richarda Strapka z funkcie riaditeľa, predsedu a člena predstavenstva VšZP. Po jeho odchode sa funkcií vzdali zvyšní dvaja členovia predstavenstva Beata Havelková a Ľubomír Kováčik. Po dohode s ministerstvom zostávajú vo vedení do vymenovania nových členov.