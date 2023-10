SNS na sneme prerokuje navrhovanú voľbu predsedu strany

Figeľ odkazuje KDH, aby nešlo ľahšou cestou, ktorou je opozícia

Vybrať sa hneď po voľbách do opozície je tá najľahšia možnosť, KDH by malo ísť ťažšou cestou dohody s parlamentnou väčšinou. Myslí si to bývalý predseda KDH Ján Figeľ.