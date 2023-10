Jedna z najväčších bánk má veľkú odstávku. Tieto služby nebudú fungovať niekoľko dní

Klienti banky ČSOB nebudú mať prístup k viacerým službám pre plánovanú odstávku. Spoločnosť ČSOB o tom informovala na svojej webovej stránke. Niektoré služby nebudú dostupné po dobu až dvoch dní. Ako uvádza ČSOB:

“V piatok 6. októbra v čase od 22.00 hod do nedele 8. októbra do 09.00 hod dôjde z dôvodu plánovanej prevádzkovej odstávky k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking. Webová stránka www.csob.sk nebude dostupná v nedeľu 8. októbra v čase 0.01 hod do 09.00 hod a ČSOB API (PSD2) v sobotu 7. októbra v čase od 00.01 hod do nedele 8. októbra do 09.00 hod.”