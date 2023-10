Komisár pre deti vyzýva na urýchlené riešenie situácie v osade v obci Telgárt

Upozorňuje na blížiace sa zimné obdobie a skutočnosť, že rodiny bez domova vrátane 60 detí stále žijú vo veľkokapacitných vojenských stanoch. TASR o tom informovala Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti.

Komisár pre deti v súvislosti s blížiacou sa zimou konštatuje, že najväčším problémom detí a ich rodín je aktuálne vhodné bývanie. Kompetentné orgány, a to najmä Ministerstvo vnútra SR, vyzýva na okamžitú spoluprácu so samosprávou s cieľom zabezpečenia generátorov na vykurovanie stanov a následné urýchlené konanie pri vysporiadaní pozemkov pre umiestnenie unimobuniek. Komisár rezort vnútra vyzýva aj na zriadenie preventívneho mechanizmu krízového riadenia, ktorý by sa zaoberal riadením procesov v súvislosti s riešením podobných situácií, aká nastala v obci na Horehroní.

K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí prišla o strechu nad hlavou. Ľudia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. Situáciu v obci a chýbajúce strednodobé a dlhodobé riešenie koncom augusta kritizovali v otvorenom liste aj mimovládne organizácie.

Na zabezpečenie dočasného ubytovania na obdobie približne dvoch rokov poskytne štát obci nad rámec opatrení v rámci krízového režimu vyše 250.000 eur. Predstavitelia vlády o tom informovali koncom septembra po rokovaní kabinetu.