MFSR: Vyššie zdanenie externalít by mohlo rozpočtu priniesť 1,5 mld. eur

Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu opatrení, ktorý zverejnilo v stredu (4.10.). Ide napríklad o zavedenie dane zo sladených nápojov, zvýšenie zdanenia tabakových výrobkov, alkoholu aj hazardu, či zohľadnenie emisií pri zdanení áut a výbere mýta. Tento typ daní by mohol priniesť do rozpočtu v nasledujúcich troch rokoch viac ako 1,5 miliardy eur, pričom neovplyvňuje výrazne negatívne ekonomický rast a zároveň môže správnym spôsobom motivovať správanie ľudí.

Zelenšie zdaňovanie osobných áut, pri ktorom sa lepšie zohľadnia emisie a rozšíri sa aj na fyzické osoby, by mohlo podľa odhadu MF priniesť štátu takmer pol miliardy eur. „Doprava je jediný sektor, ktorému kontinuálne rastú emisie CO2. Najviac ich produkujú osobné autá, pritom súčasná slovenská legislatíva sa neriadi dostatočne princípom znečisťovateľ platí,“ upozornil rezort financií. Pripomenul, že väčšina krajín EÚ už prešla na formu zdaňovania osobných áut na základe emisií CO2.

Toto opatrenie by sa podľa návrhu skladalo z troch častí. Prvou je zmena výpočtu registračného poplatku, ktorý by zohľadňoval emisie CO2 a hmotnosť vozidla. Druhou je zmena výpočtu dane z motorových vozidiel, ktorej sadzobník by zohľadňoval emisie vozidla. Ministerstvo tiež navrhuje rozšírenie dane z motorových vozidiel aj na osobné autá fyzických osôb, keďže Slovensko a Česko sú jediné dve krajiny EÚ, ktoré zdaňujú len autá právnických osôb.

Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá v závislosti od emisií by podľa ministerstva mohlo priniesť do rozpočtu dodatočných 210 miliónov eur. „Úprava mýta odzrkadľujúca emisie CO2 je účinné opatrenie na lepšie zachytenie externalít nákladných vozidiel s naftovým motorom,“ zdôvodnilo MF.

Rezort financií navrhol aj zavedenie novej spotrebnej dane zo sladených nápojov, od ktorej si sľubuje výnos 240 miliónov eur. „Výskyt obezity či ďalších neprenosných chorôb súvisiacich so stravou sa celosvetovo neustále zvyšuje. Preto je naliehavo potrebné zaviesť účinnú reakciu na zníženie ich výskytu. Medzi dostupné možnosti politík overených praxou patrí zavedenie daní z nápojov sladených cukrom,“ vysvetlil rezort financií s tým, že je to nástroj využívaný v mnohých krajinách sveta a zavádzanie tejto dane odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).