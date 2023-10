Ódor: Lídri EPC debatovali, ako zabezpečiť prosperitu a mier v celej Európe

Predstavitelia zúčastnených štátov sa v tejto súvislosti rozprávali o tom, čo všetko by mali urobiť, aby dosiahli ukončenie konfliktu na Ukrajine. Podľa slovenského premiéra je dôležité pokračovať v podpore Ukrajiny. Reagoval tým na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na summite upozornil, že Rusko dokáže za niekoľko rokov obnoviť zničenú techniku.

Za dôležitú tému diskusií označil Ódor zasahovanie Ruska do vnútorných záležitostí iných krajín. „Videli sme to aj my počas našich volieb, Moldavsko vidí presne to isté pred voľbami. Musíme mať stratégiu, ako bojovať proti hybridných hrozbám, dezinformáciám a propagande“ uviedol.

S tým podľa neho súvisí aj otázka rozširovania Európskej únie (EÚ). Uviedol, že niektorí predstavitelia uvažujú o ďalšom historickom momente v rozširovaní Únie, aký sa neudial od roku 2004, keď do spoločenstva vstúpilo Slovensko spolu s ďalšími deviatimi štátmi. Ódor však upozornil, že prijatie Ukrajiny alebo viacerých štátov z Balkánu si vyžaduje úpravu inštitúcií a mechanizmov EÚ.

Poukázal aj na globálny rozmer tejto otázky. V krajinách Afriky a Latinskej Ameriky sa podľa neho odohráva veľmi podobný boj ako počas studenej vojny.

„Rusko sa snaží získať tieto krajiny na svoju stranu – na druhej strane nefungujú medzinárodné dohody a pravidlá, ktoré sú založené na tom, že sa majú rešpektovať hranice,“ povedal premiér SR. Svet podľa neho potrebuje upraviť niektoré medzinárodné inštitúcie, aby „nejaký agresor neblokoval dôležité rozhodnutia“. Týka sa to podľa neho aj Organizácie Spojených národov (OSN).

Ódor poukázal aj na potrebu väčšieho priestoru v prípade Medzinárodného menového fondu alebo Svetovej banky pre štáty, ktoré tam dnes nie sú dostatočne reprezentované. Uviedol, že tieto inštitúcie sa zakladali dávno a medzitým výrazne narástla ekonomická sila niektorých krajín, napríklad Číny alebo Indie.