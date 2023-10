Zrušenie 13. dôchodkov by do rozpočtu prinieslo 310 miliónov eur ročne

Krátenie sociálnych výdavkov domácnostiam s vysokými príjmami by mohlo priniesť úspory. Ak by sa zrušilo vyplácanie 13. dôchodku, v rokoch 2024, 2025 a 2026 by boli úspory štátneho rozpočtu zvýšené o 310 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na ozdravenie verejných financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR.

„Trinásty dôchodok je nesystémovou dávkou, pričom jej nastavenie nie je vhodne uspôsobené na napĺňanie štandardných funkcií systému sociálneho zabezpečenia. Dávka neplní funkciu zabezpečenia stabilného príjmu v starobe, ale je pravdepodobne používaná najmä na hradenie jednorazových výdavkov,“ uviedol rezort financií.

MF SR upozornilo na to, že aj keď dávka klesá s výškou dôchodku, nie je adresne cielená na nízkopríjmové skupiny. Podľa vlády existujú aj vhodnejšie a adresnejšie nástroje na zvýšenie životného štandardu pre nízkopríjmové skupiny.

Zrušenie rodičovského dôchodku by do štátneho rozpočtu v roku 2024 prinieslo 149 miliónov eur, 334 miliónov eur v roku 2025 a v roku 2026 by toto zrušenie prinieslo dodatočné zdroje vo výške 362 miliónov eur. „Rodičovský dôchodok prehlbuje súčasné deficitné hospodárenie penzijného systému, pričom už pred jeho zavedením sa očakávalo, že v dôsledku starnutia populácie bude deficit v penzijnom systéme v dlhom období narastať,“ uviedlo MF SR.

Ak by sa znížil prídavok na dieťa pre domácnosti mimo hmotnej núdze na polovicu, štátny rozpočet by to zvýšilo v roku 2024 o 198 miliónov eur, v roku 2025 o 399 miliónov eur a v roku 2026 o 403 miliónov eur. Rezort financií upozornil na to, že SR patrí medzi krajiny s najvyššou úrovňou dávky v pomere k priemernej mzde. Systém prídavku na dieťa je pritom v iných krajinách Európskej únie často zacielený na podporu v konkrétnych rodinných situáciách, ako napríklad chudoba, v SR však zacielenie chýba.

Rezort financií v správe navrhol krátenie viacerých sociálnych výdavkov. Ide napríklad o znižovanie daňového bonusu s rastom príjmu, zníženie tehotenskej dávky na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze či o zníženie príspevku pri narodení dieťaťa na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze. V roku 2024 by sa po zrušení či úprave sociálnych opatrení, ktoré navrhuje vláda, zvýšil rozpočet o viac ako 1,4 miliardy eur a v rokoch 2025 a 2026 o viac ako 2,3 miliardy eur.