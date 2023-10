Kažimír: Konsolidácia je nevyhnutná, otázkou je mix opatrení a jej tempo

Upozornil na to vo štvrtok guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý v minulosti pôsobil aj ako minister financií.

V tejto súvislosti ocenil, že vznikol balík návrhov možných konsolidačných opatrení, ktoré v stredu (4.10.) predstavili dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor a minister financií Michal Horváth. Takéto „menu“ opatrení podľa Kažimíra na rezorte financií vznikalo aj v minulosti, nebolo však tak otvorene komunikované navonok.

„Dnes celá verejnosť môže vidieť, že je to pestrofarebný zoznam, ktorý ale bolí. Každé jedno opatrenie bude do nejakej miery nejakú skupinu obyvateľov, podnikateľov bolieť. Je to konsolidácia, nie je to zábava. Je to proces, ktorý je nevyhnutný z pohľadu toho, kam sme sa dostali,“ zdôraznil guvernér.

Slovensko má podľa neho problém s tým, že sa v jednom čase stretli dva negatívne fenomény. Ide o zlú dlhodobú udržateľnosť verejných financií a relatívne vysokú úroveň verejného dlhu. „Toto v kombinácii predstavuje riziko a na druhej strane imperatív, že s tým nemôžeme pokračovať,“ podčiarkol.

Aj politici, ktorí vzišli z nedávnych parlamentných volieb, si tento problém podľa Kažimíra uvedomujú. „Môžem povedať zásadné pravidlo, čím silnejší mandát bude mať vláda z pohľadu schopnosti plniť svoje sľuby, tým menší tlak z pohľadu výšky konsolidácie na ňu bude,“ priblížil. Upozornil, že minimálna úroveň je daná európskymi pravidlami. Okrem toho však existuje miera konsolidácie, ktorú musí vláda urobiť, aby upokojila finančné trhy. „Je to veľmi vážna vec, ktorá si vyžaduje kredibilného ministra financií, kredibilný konsolidačný plán v uveriteľných číslach a potom dodržiavanie tohto plánu,“ zdôraznil Kažimír.

NBS je podľa guvernéra pripravená pomôcť budúcej vláde svojou expertnou analýzou. Skutočný plán konsolidácie však nakoniec pripravia a schvália politici. „Moja skúsenosť hovorí, že to bude nakoniec menej ako viac, a bude to viac na strane príjmovej ako na výdavkovej,“ doplnil.

Verejné financie Slovenska sa po rokoch odkladaných reforiem a nedostatočnej rozpočtovej konsolidácie ocitli v stave vysokého rizika udržateľnosti, upozornila NBS v aktuálnej predikcii. Deficit verejných financií by podľa tejto prognózy nemal klesnúť do roku 2025 pod 5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

„Rozpočtová konsolidácia je z tohto dôvodu nevyhnutná pre udržanie verejného dlhu na únosných úrovniach. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k strate dôvery investorov v krajinu, čo by sa premietlo do vyššej rizikovej prémie, ktorú by investori žiadali za nové vládne pôžičky. Okrem toho by to malo destabilizačný dosah na ekonomiku a pokles životnej úrovne domácností,“ varovala centrálna banka. V tejto súvislosti predstavila v prognóze viaceré scenáre konsolidácie v horizonte desiatich rokov a ich vplyv na vývoj hrubého dlhu a makroekonomické prostredie na Slovensku.