Ako sa nadobro zbaviť mušiek v kuchyni: Toto je ich tajná skrýša, kde sa liahnu

Mladá matka na sociálnej sieti zdieľala návod, ako sa zbaviť vínnych mušiek v domácnosti a jej video sa stalo virálne. Majda Medvedová z Ohia sa vytrvalo pokúšala zbaviť drozofíl, ktoré sa premnožili v jej dome. Vyskúšala viacero domácich receptov aj prostriedkov zakúpených v obchode, no nič nemalo účinok. Ako vysvetlila:

"Začalo sa to niekoľkými muškami a skôr, ako som si to uvedomila, začali sa množiť ako šialené. Vyskúšala som niekoľko rôznych pascí, ale môj najobľúbenejší spôsob bol jednoducho naliať trochu vína do pohára alebo misky, prikryť ju plastovou fóliou a urobiť do nej niekoľko dier. Takto sa však odstránia len dospelé muchy. Ovocné mušky radi kladú vajíčka do odtokov a dokážu prežiť v tečúcej vode. Keď sa stanú dospelými, vyletia z kanalizácie do vášho priestoru. Budú sa ďalej množiť a vy budete mať ovocné mušky neustále. Nakoniec som si uvedomila, že sa musím zbaviť vajíčok... nielen dospelých múch, a tak som začala vylievať vriacu vodu do kuchynského drezu.”

Medvedová mala na druhý deň stále mušky v dome, tak sa rozhodla vyliať vriacu vodu do všetkých odtokov v dome, pretože si myslela, že všetky potrubia sú prepojené. "Uvarila som veľký hrniec vody a vyliala som trochu do každého umývadla v dome. Robila som to trikrát denne (ráno, popoludní, večer) a po dvoch dňoch boli úplne preč.”

Medvedová neskôr zverejnila ďalšie video, aby odpovedala na mnohé otázky, ktoré dostala v komentároch po zverejnení svojho klipu. "Prečo jednoducho nepoužijete bielidlo?” pýtala sa jedna osoba. Medvedová povedala, že "naozaj nerada používa bielidlo, pokiaľ nemusí", pretože nechce, aby jej deti vdychovali výpary z bielidla. Ďalšia osoba navrhla, aby sa namiesto vody použil ocot. Priznala, že vyskúšala aj ten, ale ovocné mušky sa stále objavovali a ona nechcela plytvať ďalším octom.

Iný komentujúci poznamenal: "Nelejte vriacu vodu do potrubia, pretože je z PVC (polyvinylchlorid) a roztopí sa." Majda však trvá na tom, že nikdy nemala problém s vriacou vodou vo svojich umývadlách, a dodala, že ako matka detí, ktoré milujú cestoviny, zvyčajne leje vriacu vodu do odtoku "aspoň trikrát týždenne už 15 rokov". Uviedla, že sa jej nikdy nestalo, aby sa jej roztopilo potrubie. Pripustila, že vriaca voda by mohla popraskať porcelánové umývadlo a vaňu, ale poznamenala, že ju nalieva opatrne a priamo.

Štvrtá osoba sa vyjadrila k tomu, že by nemala nechávať ovocie vyložené vonku, ktoré môže byť lákavé pre muchy. Priznala, že v chladničke nemá dosť miesta, a tvrdila, že niektoré ovocie treba nechať vonku pri izbovej teplote. Majda zvyčajne umýva svoje produkty v octe a vode, ale nie vždy sa k tomu dostane hneď. Domnieva sa, že práve to môže byť dôvod, prečo si tentoraz priniesla ovocné mušky.