Stavbári: Zákon o verejnom obstarávaní treba zmeniť, preferovať sa má kvalita diaľnic, nie ich cena

Takáto zmena by priniesla úsporu investícií do budúcnosti, ako aj využívanie najnovších technológií pri ich výstavbe. Uviedli to na štvrtkovej konferencii Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) predseda komory Vladimír Benko a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko.

Zámerom konferencie je podľa Benka pokračovať v úsilí presadenia kvality vo výstavbe na Slovensku, aby pri rozhodovaní vo fázach projektovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale kvalita s primeranou cenou. Vzorom podľa neho môže byť rakúska diaľničná spoločnosť Asfinag, ktorá vykonáva VO týmto spôsobom.

Predseda SKSI uviedol, že 70 % váhy kritérií pre zadanie zákazky tvorí pre Asfinag kvalita vrátane referencií spoločnosti, vedúceho projektanta a ostatných odborníkov. „Samotná cena tvorí len 30 % váhy kritérií. Tieto skúsenosti preukázali, že existujú aj iné spôsoby verejného obstarávania, ktoré primárne zohľadňujú kvalitu, nielen minimálnu cenu. V konečnom dôsledku však môžu priniesť úsporu investícií, ako aj využitie najnovších technológií,“ doplnil Benko.

Výstavba diaľničnej infraštruktúry musí byť podľa Jacka depolitizovaná. „Štát si má nájsť manažérov, ktorí budú vedieť odborne viesť tieto spoločnosti tak, aby konečne nastala nejaká kontinuita a dobudovala sa diaľničná sieť. Potrebujeme urobiť kompletne nový zákon o VO a pozrieť sa, ako to robia susedných štátoch, kde netrvajú procesy výstavby tak dlho,“ uviedol.

Útvar hodnoty za peniaze má podľa riaditeľa NDS pomôcť ministrovi financií rozhodnúť, či sa idú stavať školy, diaľnice alebo niečo iné, avšak nie rozhodovať, ako má NDS súťažiť. „To je prehnaná úloha a nekompetentnosť v tomto štáte. Náklad sa nemeria na začiatku, ale na konci,“ dodal Jacko.