Hraničný priechod na Spiši je opäť prejazdný

Symptómy problematického využívania internetu stúpli u 13- až 15-ročných dievčat

Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.