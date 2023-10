Symptómy problematického využívania internetu stúpli u 13- až 15-ročných dievčat

Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.

„Problematické využívanie internetu (aspoň jeden z piatich symptómov závislosti) reportovala polovica 13- a 15-ročných dievčat (49 až 52 percent) a skoro dve pätiny chlapcov a 11-ročných dievčat (35 až 39 percent). (...) Je však dôležité dodať, že samotné riziko závislosti od internetu sme však zaznamenali len u šiestich percent školákov a školáčok," uvádza sa v štúdii. On-line prostredie podľa odbornej poradkyni občianskeho združenia IPčko Zuzany Juránekovej pre mladých predstavuje prirodzenú súčasť života. „Prináša rýchle a instantné napĺňanie potrieb a to je na ňom najviac rizikové. Cesta, ako si zabezpečiť rovnováhu a eliminovať tieto riziká, je, že sa internet nemá stať jediným zdrojom napĺňania potrieb mladého človeka," dodala.