Bývalý šéf Matice slovenskej šíri hoax o WHO

Na Valnom zhromaždení (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) prijali 20. septembra 2023 nezáväznú politickú deklaráciu o globálnej prevencii pred pandémiami, ktorej cieľom je posilniť medzinárodnú spoluprácu v súvislosti s pandémiou Covid-19. Bývalý šéf Matice slovenskej Marián Tkáč to vo videu šírenom na sociálnych sieťach nepravdivo označuje za prejav toho, že suverénne štáty sa podriadili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), ktorá im bude diktovať postupy v oblasti verejného zdravia. Deklarácia však štáty neoberá o suverenitu, pretože WHO na to nemá právomoc. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Tkáč tvrdí, že VZ OSN hlasovalo o politickej deklarácii podporujúcej schválenie „pandemickej dohody“, ktorá by viedla k totálnej kontrole, diktovaniu a ohrozovaniu ľudského zdravia cez vakcinácie. Dohoda má podľa neho umožniť WHO prevziať kontrolu nad zdravotnou politikou celého sveta.

V súčasnosti sa rokuje o novom Dohovore WHO o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémie, s cieľom zabezpečiť lepší prístup k testom a vakcínam a podporiť výmenu informácií medzi krajinami v prípade budúcej pandémie. WHO by si podľa návrhu zachovala dôležitú úlohu v oblasti verejného zdravia ako globálny koordinátor reakcie.

Navrhovaný text však spomína zachovanie národnej suverenity. Deklarácia VZ OSN síce vyslovuje široký súhlas s novým dohovorom, deklarácia a ani návrh dohovoru však nepočítajú so žiadnymi obmedzeniami osobnej slobody, ktoré spomína Tkáč.

Deklarácia je z hľadiska medzinárodného práva nezáväzná, uviedol pre AFP Peter Hulényi, riaditeľ odboru OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V deklarácii sa uvádza, že prácu agentúr OSN v oblasti zdravotníctva by mala koordinovať WHO ako riadiaci a koordinačný orgán medzinárodnej zdravotníckej práce. Krajiny sa zaviazali zintenzívniť spoluprácu v oblasti zdravotníctva, zlepšiť spoluprácu pri distribúcii vakcín a riadiť sa vedeckými poznatkami. Nič v deklarácii však nepoukazuje na odovzdanie právomocí v prospech WHO, čo by podľa Charty OSN o zvrchovanej rovnosti členských štátov ani nebolo možné.

V návrhu textu dohovoru sa výslovne uvádza pojem národnej suverenity pri verejnom zdraví. V deklarácii schválenej OSN a v návrhu textu dohovoru sa nespomína ani stíhanie ľudí, ktorí upozorňujú na riziko očkovania. Nehovorí sa v nich ani o digitálnych očkovacích preukazoch vydávaných WHO, ktoré by ľudia museli nosiť so sebou, ako tvrdí Tkáč.

Schvaľovanie deklarácie opisuje ako hlasovanie, v ktorom sa proti návrhu postavilo jedenásť štátov vrátane Ruska, Bieloruska či Sýrie. Hulényi bol počas stretnutia priamo v New Yorku a tvrdí, že k takémuto hlasovaniu nedošlo. „Deklarácia sa pripravovala niekoľko mesiacov a záverom intenzívnych rokovaní bol text, s ktorým všetky krajiny súhlasili. Neskôr skupina krajín na čele s Ruskom vyhlásila, že ich požiadavky neboli dostatočne zapracované a že mali pocit, že boli ku konsenzu dotlačené,“ uviedol pre AFP Hulényi, podľa ktorého sa v žiadnom prípade nehlasovalo.

Tkáč vo videu tiež tvrdí, že každý člen Európskej únie (EÚ) musí byť aj členom WHO. Slovensko je členom EÚ od 1. mája 2004 a do WHO vstúpilo po získaní nezávislosti v roku 1993. Tieto rozhodnutia podľa Hulényiho spolu nesúvisia a ani inak sa navzájom nepodmieňujú.