Kollár sa vyjadril k zásahu polície v sídle Fun rádia

Ranný zásah v sídle Fun rádia v Bratislave považuje predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) za policajný cirkus, ktorým chce polícia prekryť zlyhanie pri ochrane hraníc. Zdôraznil, že akcia nemá nič spoločné s politikou. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) si podľa Kollára prišli po faktúry, ktoré už boli odovzdané pred tromi mesiacmi.

Kollár nevedel povedať, aké konkrétne dokumenty policajtov zaujímali. Od vedenia rádia sa dozvedel, že malo ísť o faktúry. Myslí si, že sa týkali dodávateľsko-odberateľských vzťahov. „Nevediem to rádio, nechodím tam, nevstupujem do toho, riadi si to manažment spoločnosti, od koho nakupuje, komu predáva, akú reklamu vysiela,“ priblížil Kollár, ktorý podľa svojich slov nie je konateľom ani štatutárom rádia, ale len konečným užívateľom výhod. Informoval tiež, že v rámci akcie nebol nikto zadržaný ani obvinený.

Šéf parlamentu kritizuje, že policajti prišli na piatich autách po štyri faktúry, ktoré už má NAKA k dispozícii tri mesiace. Vedenie polície chce touto akciou podľa neho prekryť svoju neschopnosť v súvislosti s ochranou hraníc. Pripomenul, že od stredy zaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom Poľsko, Rakúsko i Česko. „Veľmi ma mrzí, že takýmto spôsobom sa prekrývajú veci. Pretože nič iné ako cirkus mi to nepripadá,“ povedal.

Príslušníci NAKA v stredu od rána zasahovali v rámci akcie Targety na 17 miestach v rámci Slovenska. Akcia bola zameraná na objasnenie rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá mala byť páchaná v rokoch 2011 až 2021 so škodou na DPH vo výške približne 7,5 milióna eur.

Na zásah reagovala aj spoločnosť Radio Group, do ktorej portfólia patrí aj Fun rádio. Nie je si vedomá žiadneho porušenia zákonov, ponúkla plnú spoluprácu a predložila všetky požadované dokumenty a informácie.