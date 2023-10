Šefčovič aj Hoekstra obstáli vo vypočúvaniach na pôde europarlamentu

Predseda Výboru EP pre životné prostredie Pascal Canfin v stredu doobeda na pôde europarlamentu v Štrasburgu vyhlásil, že dve tretiny koordinátorov tohto výboru nakoniec potvrdili vymenovanie Hoekstru za eurokomisára pre klímu a Šefčovičovi odobrili agendu zelenej dohody. Spresnil, že odpovede oboch kandidátov boli presvedčivé najmä v oblasti klimatických cieľov EÚ pre rok 2040 a pripravovanej legislatívy v oblasti klímy a ochrany prírody.

Tlačová agentúra AFP upozornila, že Hoekstra prešiel aj napriek obavám z jeho minulých väzieb na ropný priemysel. Šefčovič v utorok čelil aj otázkam mimo jeho pracovnej agendy, napríklad k výsledkom parlamentných volieb na Slovensku.

Ešte v stredu by mal Canfin v mene výboru predložiť list o schválení oboch dezignovaných komisárov pre Konferenciu predsedov výborov a tá zas informuje Konferenciu predsedov zloženú zo šéfky tejto inštitúcie a šéfov jednotlivých politických skupín. Ak Konferencia predsedov rozhodne, že nepožaduje ďalšie informácie a vyhlási vypočutia za skončené, povolí tým hlasovanie v pléne. Podľa informácií TASR by všetci europoslanci mali o vymenovaní Hoekstru a Šefčoviča do funkcií hlasovať vo štvrtok, pričom sa očakáva dostatok hlasov na ich schválenie.