ČR: Na hranici so SR zachytili desiatky migrantov krátko po zavedení kontrol

„Krátko po začatí opatrenia sme na hraničnom priechode Šance zaistili v dodávkovom vozidle skupinu 19 migrantov. Išlo o 16 mužov a tri deti. Po vodičovi, ktorý ešte pred policajnou kontrolou zastavil auto a utiekol, pátrame,“ napísali moravskosliezski policajti.

V Juhomoravskom kraji zachytili skupinu utečencov v utorok pred polnocou. „V utorok večer okolo 22.00 hod kontrolovali policajti na diaľnici D2 pri Hustopečiach zahraničnú dodávku, v ktorej sa tiesnilo 20 migrantov zo Sýrie,“ spresnila polícia. Prevádzača na mieste zadržali.

V stredu ráno na diaľnici D2 hliadka vypátrala štyroch Sýrčanov a ďalšia skupina 13 migrantov sa v ranných hodinách sama prihlásila na policajnom oddelení v Hustopečiach.

Polícia spolu s colníkmi zastavuje okrem vytipovaných áut aj medzinárodné autobusy a kontroluje vlakovú dopravu. V Zlínskom kraji v stredu dopoludnia zachytila v medzinárodnom vlaku dvoch nelegálnych migrantov zo Sýrie, ktorí cestovali zo Slovenska. „Migrantom odoprieme vstup na naše územie,“ dodali zlínski policajti.

Česko zaviedlo od polnoci z utorka na stredu náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so SR. Vláda chce takto bojovať proti prevádzačom a nelegálnej migrácii. Kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedlo v rovnakom čase aj Poľsko a Rakúsko. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude podľa českej vlády závisieť od aktuálnej situácie.